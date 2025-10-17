Volkswagen (VW) vz. Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei VW hätten die Aufwendungen von 5,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Produktneuausrichtung und Abschreibung bei Porsche das Risiko gemindert./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
88,96 €
|Abst. Kursziel*:
46,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
91,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets