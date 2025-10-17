DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,86 -0,5%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.617 -0,4%Euro 1,1655 +0,0%Öl 61,34 +0,5%Gold 4.250 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
91,36 EUR +2,16 EUR +2,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,06 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

17.10.25
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,36 EUR 2,16 EUR 2,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei VW hätten die Aufwendungen von 5,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Produktneuausrichtung und Abschreibung bei Porsche das Risiko gemindert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
88,96 €		 Abst. Kursziel*:
46,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
91,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

17.10.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Doppelrolle Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit
dpa-afx Lies: Blumes Fokus auf Volkswagen ist richtig
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt letztendlich ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen