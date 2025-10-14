Per Mitte Oktober

Audi verliert zum 15. Oktober seine Vorständin für Beschaffung, Renate Vachenauer.

Wie der Aufsichtsrat mitteilte, verlässt Vachenauer per Mitte Oktober Audi und den Volkswagen-Konzern. Interimistisch werde Produktionsvorstand Gerd Walker das Ressort Beschaffung kommissarisch leiten. Eine Nachfolge für Vachenauer ab Anfang 2026 werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Vachenauer war laut Mitteilung seit 1. April 2023 im Audi-Vorstand für das Ressort Beschaffung zuständig.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,50 Prozent höher bei 90,38 Euro.

