Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,93 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Buy" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
113,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
92,74 €
|Abst. Kursziel*:
21,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
91,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,07%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:56
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
