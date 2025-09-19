Volkswagen (VW) vz. Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG an und nahm kleinere Anpassungen am erwarteten Umlaufvermögen der Wolfsburger vor./ag/mf
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
149,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,42 €
|Abst. Kursziel*:
64,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,55%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
