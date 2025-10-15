DAX24.295 +0,2%Est505.630 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Expansionstempo angezogen

BYD-Aktie von Expansionsbemühungen getrieben: Kommt ein neues Werk in Spanien?

15.10.25 09:45 Uhr
BYD-Aktie hebt ab: Elektroautobauer setzt Europa unter Strom - Spanien im Visier? | finanzen.net

Chinas Elektroautoprimus BYD treibt seine Expansion in Europa offenbar in großen Schritten voran. Ein neuer Produktionsstandort soll bereits in den Startlöchern stehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,98 EUR 0,32 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD prüft Spanien als Standort für drittes Werk in Europa
• Bereits geplante Werke: Ungarn und Türkei
• Europa wird zunehmend wichtiger

Wer­bung

Mit einem kräftigen Plus von 2,94 Prozent auf 108,50 HKD zeigt sich die BYD-Aktie im Handel in Hongkong. Die Aufschläge sind dabei wohl auch dem Expansionstempo zu verdanken, das der Elektroautobauer insbesondere in Europa an den Tag legt.

Neue BYD-Fabrik in Spanien?

Der chinesische Elektroautohersteller BYD erwägt Spanien als bevorzugten Standort für sein drittes Werk in Europa, wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet. Neben dem bereits in Bau befindlichen Werk in Ungarn und einer geplanten Fabrik in der Türkei soll das spanische Werk dazu beitragen, die Produktionskapazitäten für den europäischen Markt auszubauen.

Obwohl Spanien als Favorit gilt, prüfe BYD auch andere Standorte, so die Nachrichtenagentur weiter. Eine endgültige Entscheidung soll bis Ende des Jahres getroffen werden und bedarf noch der Genehmigung durch die chinesischen Behörden. Deutschland sei aufgrund hoher Arbeits- und Energiekosten nicht in die engere Wahl gezogen worden.

Wer­bung

Europa wird für BYD immer wichtiger

Während die Geschäfte auf dem chinesischen Heimatmarkt etwas ins Stocken geraten sind, hat sich Europa für BYD als wichtiger Absatzmarkt etabliert, wie ein Blick auf die jüngsten Absatzzahlen zeigt. Allein in Großbritannien steigerte BYD seine Verkäufe im September um 880 Prozent - damit hat sich die Insel als der größte Markt des Elektroautomobil-Herstellers außerhalb Chinas etabliert. 11.271 Fahrzeugverkäufe konnte BYD in der Region vermelden - nirgendwo sonst außerhalb von China liefen die Geschäfte besser.

Der chinesische Elektroautohersteller forciert vor diesem Hintergrund seine europäische Marktdurchdringung mit massiven Investitionen in lokale Produktion und Vertrieb, während das Unternehmen gleichzeitig mit Absatzrückgängen in China und steigenden EU-Importzöllen konfrontiert ist. Das Vertriebsnetz in Europa soll bis Ende 2026 auf 2.000 Standorte verdoppelt werden, der Aufbau einer europäischen Lieferkette mit lokalen Zulieferern steht dabei im Mittelpunkt der Strategie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung