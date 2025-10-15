Weiter im Rallymodus

Mit einem zweistelligen Kursplus hat die Aktie von European Lithium den Handel zur Wochenmitte beendet. Die Rally scheint damit keinerlei Ermüdungserscheinungen aufzuweisen.

• European Lithium-Aktie mit +182 % in fünf Tagen auf Höhenflug

• Aktienrückkaufprogramm über 135 Millionen Stück startet am 17. Oktober

• Strategische Projekte stärken Rolle in Europas Batterie-Wertschöpfung



Um 16,25 Prozent auf 0,465 AUD ging es für die Aktie von European Lithium an der Börse in Sydney am Mittwoch nach oben. Damit hat der Anteilsschein auf Sicht der letzten fünf Handelstage rund 182 Prozent an Wert gewonnen - seit Jahresstart haben Anleger ein Plus von mehr als 1.000 Prozent in ihren Depots.

Unternehmensmeldungen wirken nach

Aktuelle Unternehmensmeldungen sind dabei Mangelware, allerdings wirken jüngste Ankündigungen von Konzernseite weiter nach. Durch strategische Verkäufe hat European Lithium zuletzt 21 Millionen US-Dollar eingenommen und zudem ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Konkret wurden drei Millionen Aktien der US-gelisteten Critical Metals Corp. verkauft, womit sich das Unternehmen frische Liquidität besorgte. Trotz des Verkaufs behält European Lithium mit 53,2 Prozent weiterhin die Mehrheitskontrolle am Asset und sichert sich damit strategischen Einfluss.

Das ebenfalls angekündigte Aktienrückkaufprogramm, in dessen Rahmen bis zu 135 Millionen Aktien - was etwa 10 Prozent des gesamten Aktienkapitals entspricht - erworben werden sollen, steht zudem direkt vor dem Start: Am 17. Oktober sollen die Aktienrückkäufe losgehen. Mit einem Gesamtwert von 12,6 Millionen AUD demonstriert diese Maßnahme das Vertrauen des Managements in die eigene Unternehmensentwicklung und signalisiert Investoren einen potenziell unterbewerteten Aktienkurs. Das Rückkaufprogramm wird vollständig durch die kürzlich generierten liquiden Mittel finanziert und sollte zur weiteren Kursstabilisierung beitragen.

Meldungen aus dem Sektor werden beobachtet

Während von European Lithium selbst zur Wochenmitte keine Unternehmensmeldungen veröffentlicht wurden, kamen News aus dem Sektor. Die AMG Lithium GmbH, eine Tochtergesellschaft von AMG Critical Materials N.V., und das chinesische Unternehmen Beijing Easpring Material Technology haben ein Memorandum of Understanding (MoU) abgeschlossen, um gemeinsam Liefer- und Abnahmeverpflichtungen für Lithiumhydroxid-Monohydrat in Europa zu etablieren. AMG Lithium betreibt als erster Lithium-Raffinierer Europas eine Produktionsanlage in Bitterfeld-Wolfen, während Easpring derzeit den Bau einer Kathodenwerkstoff-Produktionsstätte in Kotka, Finnland, realisiert. Mit dieser Partnerschaft wollen beide Unternehmen die europäische Batterie-Wertschöpfungskette stärken, Abhängigkeiten reduzieren und eine lokalere Produktion in Europa fördern.

Kernpunkte der Zusammenarbeit sind die Qualifizierung der AMG-Anlage sowie die Verhandlung eines verbindlichen Abnahmevertrags. Darüber hinaus betonen beide Firmen den Fokus auf nachhaltige Rohstoffkreisläufe und CO2-Reduktion entlang der Lieferkette.

Diese Nachricht zeigt, wie wichtig der europäische Markt für Akteure in diesem Bereich ist. Auch European Lithium hat seine Position als wichtiger Akteur in der europäischen Batterie-Wertschöpfungskette durch mehrere strategische Initiativen gesichert: Die Beteiligung am Tanbreez-Projekt über Critical Metals Corp. sowie ein neuer Letter of Intent mit REalloys Inc. zur langfristigen Abnahme von seltenen Erden unterstreichen die wachsende Bedeutung des Unternehmens für die Energiewende. Das Kernprojekt Wolfsberg in Österreich macht ebenfalls kontinuierliche Fortschritte und positioniert European Lithium als zentralen Baustein in der europäischen Rohstoffstrategie. Diese Projekte gewinnen vor dem Hintergrund der EU-Bestrebungen nach mehr Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen zunehmend an Bedeutung.

