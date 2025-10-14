European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Dienstagvormittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 22,2 Prozent auf 0,275 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 09:18 Uhr 22,2 Prozent. Bei 0,279 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,230 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.577.535 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.
