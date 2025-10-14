Aktienkurs aktuell

European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Dienstagvormittag

14.10.25 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 22,2 Prozent auf 0,275 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 09:18 Uhr 22,2 Prozent. Bei 0,279 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,230 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.577.535 European Lithium-Aktien den Besitzer. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com