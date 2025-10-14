DAX24.177 -0,9%Est505.538 -0,5%MSCI World4.252 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.376 -1,4%Bitcoin96.169 -3,5%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,08 -2,1%Gold4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
RegTech im Fokus

Diginex-Aktie sackt dennoch ab: Neue KI-Plattform zur CO2-Bilanzierung

14.10.25 15:42 Uhr
NASDAQ-Titel Diginex-Aktie dennoch in Rot: Neue KI-Plattform sorgt für Bewegung am Markt | finanzen.net

Mit dem Start von "diginexGHG" stellt Diginex eine neue KI-basierte Plattform zur CO2-Bilanzierung vor. Der Launch sorgt erneut für Bewegung bei der ohnehin hochvolatilen Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
20,85 EUR -1,55 EUR -6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Diginex startet KI-Plattform "diginexGHG" für automatisierte CO2-Berichterstattung
• Jüngste Übernahmen und Allianzen schüren weiter Spekulationen
• Aktie bleibt hochvolatil - Wochenplus von fast 30 Prozent

Wer­bung

Diginex startet KI-Plattform für CO2-Berichterstattung

Mit "diginexGHG" hat Diginex am Dienstag eine neue KI-gestützte Plattform vorgestellt, die Unternehmen bei der automatisierten Erfassung und Analyse ihrer CO2-Emissionen unterstützen soll. Die Software basiert auf dem international anerkannten Greenhouse Gas Protocol und deckt die Bereiche Scope 1 bis 3 ab - also direkte, indirekte sowie vor- und nachgelagerte Emissionen.

Diginex-CEO Mark Blick betonte, dass die Plattform in einer Phase wachsender regulatorischer Anforderungen auf den Markt kommt. Unternehmen weltweit stehen zunehmend unter Druck, ihre Emissionsdaten offenzulegen - etwa durch neue Gesetze in Kalifornien oder die europäischen CSRD-Vorgaben. "diginexGHG" nutzt künstliche Intelligenz, um Emissionsdaten zu automatisieren und die Berichterstattung effizienter zu gestalten. Entwickelt wurde die Plattform in Zusammenarbeit mit Forward Earth, einem Spezialisten für KI-gestützte Umweltlösungen.

Übernahmen befeuern weiter die Spekulation

Der Produktlaunch reiht sich in eine Serie strategischer Schritte ein, die in den vergangenen Wochen für Fantasie bei Anlegern sorgten. Anfang Oktober hatte Diginex die Übernahme des dänischen ESG-Datenunternehmens Matter DK ApS abgeschlossen. Parallel dazu wurde eine Allianz mit iNEED in Indonesien vereinbart, um ESG-Reportinglösungen für mehr als 1.000 ländliche Banken bereitzustellen.

Wer­bung

Diese Expansionen stärken die Position des Unternehmens im internationalen Nachhaltigkeitssektor, haben aber zugleich die zuletzt ohnehin extreme Kursvolatilität weiter angeheizt.

Weiterhin hohes Niveau bei Kursschwankungen

Nach heftigen Kursbewegungen in den vergangenen Wochen setzt sich die Achterbahnfahrt der Diginex-Aktie weiter fort: Am Montag fuhr das Papier an der NASDAQ Gewinne von 3,09 Prozent ein und notierte bei 25,70 US-Dollar. Im Handel am Dienstag fällt die Aktie zeitweise um 9,88 Prozent auf 23,16 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursanstieg dennoch auf beeindruckende 2.641,33 Prozent.

Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von rund 29,8 Prozent. Beobachter sprechen von einer Spekulationswelle, die durch Unternehmensmeldungen immer wieder befeuert wird. Trotz der außergewöhnlichen Performance bleibt die Aktie hochvolatil - ein klares Zeichen für die weiterhin spekulative Marktstimmung.

Wer­bung

Zwischen Innovation und Risiko

Mit der neuen Plattform "diginexGHG" positioniert sich Diginex als Technologietreiber im ESG-Bereich und erweitert sein Angebot um ein zukunftsrelevantes Produkt. Die jüngsten Übernahmen und Partnerschaften unterstreichen den Expansionskurs des Unternehmens, treiben aber zugleich die Spekulation an. Die Aktie bleibt ein Titel mit hohem Potenzial - und ebenso hohem Risiko.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung