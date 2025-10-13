Diginex Aktie News: Diginex am Montagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Diginex. Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 25,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Diginex-Papiere um 15:51 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Diginex-Aktie bis auf 27,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 27,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.513 Diginex-Aktien.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
