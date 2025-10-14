DAX24.116 -1,1%Est505.516 -1,0%MSCI World4.274 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,99 -2,2%Gold4.141 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

14.10.25 12:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S (K+S) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

