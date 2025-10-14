DAX24.176 -0,9%Est505.527 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.143 +0,8%
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
K+S Aktie News: K+S gibt am Dienstagvormittag ab

14.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,50 EUR -0,07 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 11,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,53 EUR aus. Bei 11,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 25.225 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Gewinne von 47,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,145 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,953 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

