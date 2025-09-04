K+S Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 22 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Schwarz verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf seine nach unten revidierten Ergebnisprognosen für den Düngerkonzern, dessen Bericht zum zweiten Quartal deutlich von Wertberichtigungen beeinträchtigt worden sei. Auf bereinigter Basis liefen die Geschäfte aber gut./rob/gl/tih
