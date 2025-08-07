Warburg Research

K+S Buy

12:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die finalen Kennziffern deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz in einer ersten Reaktion am Dienstag. Teilweise höhere Preise des Düngemittelherstellers hätten niedrigere Volumina überwiegend ausgeglichen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

