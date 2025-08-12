DZ BANK

K+S Halten

15:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Quartalszahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz fortgesetzt schwacher Agrarrohstoffpreise zeige sich die Kali-Nachfrage weiterhin von ihrer robusten Seite, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das führe bei einem moderat steigenden Angebot insgesamt zu einem ausgeglichenen Kali-Markt mit "sehr sanfter Preissteigerungstendenz"./rob/bek/ck

Bildquellen: K+S