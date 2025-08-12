K+S Aktie
Marktkap. 2,33 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Quartalszahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz fortgesetzt schwacher Agrarrohstoffpreise zeige sich die Kali-Nachfrage weiterhin von ihrer robusten Seite, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das führe bei einem moderat steigenden Angebot insgesamt zu einem ausgeglichenen Kali-Markt mit "sehr sanfter Preissteigerungstendenz"./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: K+S Halten
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
13,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
12,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|15:11
|K+S Halten
|DZ BANK
|12:11
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
