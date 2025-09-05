DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro

16.09.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
414,20 EUR 8,30 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
08:01Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.2025Ferrari BuyUBS AG
02.09.2025Ferrari BuyDeutsche Bank AG
01.09.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Ferrari OutperformBernstein Research
mehr Analysen