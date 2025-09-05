ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------