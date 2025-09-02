Ferrari Aktie
Marktkap. 73,32 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 540 auf 570 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Susy Tibaldi bleibt in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung optimistisch für die langfristigen Aussichten des Sportwagenbauers. Angesichts der zuletzt gestiegenen Erwartungen sieht sie allerdings die Gefahr, dass der Kapitalmarkttag im Oktober, auf dem die Italiener neue mittelfristige Ziele ausgeben und mehr Einblick in die Entwicklungs-Pipeline geben sollten, enttäuschen könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
416,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
423,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Susy Tibaldi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
468,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:11
|Ferrari Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.