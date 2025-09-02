UBS AG

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 540 auf 570 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Susy Tibaldi bleibt in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung optimistisch für die langfristigen Aussichten des Sportwagenbauers. Angesichts der zuletzt gestiegenen Erwartungen sieht sie allerdings die Gefahr, dass der Kapitalmarkttag im Oktober, auf dem die Italiener neue mittelfristige Ziele ausgeben und mehr Einblick in die Entwicklungs-Pipeline geben sollten, enttäuschen könnte./rob/gl/ag

