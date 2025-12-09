ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT
