DAX 24.611 +0,1%ESt50 5.626 -0,4%MSCI World 4.336 -0,4%Top 10 Crypto 16,53 -4,4%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.643 -1,4%Euro 1,1566 -0,5%Öl 65,12 -1,5%Gold 3.977 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
352,10 EUR -59,10 EUR -14,37 %
STU
408,70 USD +1,32 USD +0,32 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,05 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

21:16 Uhr
Ferrari Hold
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
352,10 EUR -59,10 EUR -14,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Hold

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
354,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
352,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,28%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
474,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

21:16 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
16:21 Ferrari Buy UBS AG
14:31 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:31 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:51 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx E-Auto-Ziel zurückgeschraubt Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
Dow Jones Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Dow Jones Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
finanzen.net Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro
Benzinga Helen of Troy, Ferrari, Apogee Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Benzinga Ferrari Lifts 2025 Outlook While Betting Big On Electric Cars By 2030
Business Times Ferrari lifts the hood on EV tech in maiden electric car
Financial Times Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints
MotleyFool Ferrari: A Strong Contender in the Stock Market?
MotleyFool 2 Eye-Popping Graphs Showing Why Ferrari Is a Major Long-term Buy
Zacks Is Ferrari (RACE) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Cointelegraph Arthur Hayes says he sold all his HYPE... to buy a Ferrari
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen