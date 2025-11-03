DAX 23.919 -0,9%ESt50 5.655 -0,4%MSCI World 4.368 -0,6%Top 10 Crypto 14,29 +0,6%Nas 23.633 -0,9%Bitcoin 91.171 -1,4%Euro 1,1482 -0,3%Öl 64,46 -0,6%Gold 3.951 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Diginex, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig oder gar keine Steuern auf Kryptowährungen Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig oder gar keine Steuern auf Kryptowährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
353,00 EUR +13,50 EUR +3,98 %
STU
403,83 USD +11,88 USD +3,03 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 61,75 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

15:36 Uhr
Ferrari Hold
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
353,00 EUR 13,50 EUR 3,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Hold

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
344,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
353,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,27%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

15:36 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
15:06 Ferrari Outperform Bernstein Research
14:06 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Trotz Problemen in China Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
finanzen.net Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
MotleyFool Tesla vs. Ferrari: Which Is the Better Stock?
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Ferrari Stock?
MotleyFool The 4 Biggest Risks of Investing in Ferrari Stock
Zacks Ferrari (RACE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
MotleyFool Why Everyone's Talking About Ferrari Stock
MotleyFool Ferrari Isn't Just a Car Company -- It's a Luxury Brand That Prints Cash
Benzinga Ferrari Ventures Into Crypto With Auction Of Le Mans Winning Car Using Exclusive Tokens: Report
Cointelegraph Ferrari to launch digital token to let fans bid on its Le Mans-winning race car
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen