Ferrari Aktie

WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 345 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung geringerer Fahrzeugauslieferungen in den kommenden Quartalen und einer stärkeren Margenverwässerung aufgrund steigender Abschreibungen und Amortisationen habe er seine Schätzungen für 2026 reduziert, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
324,60 €		 Abst. Kursziel*:
-4,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
320,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,25%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
406,67 €

Analysen zu Ferrari N.V.

08:01 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Unter Druck Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
MotleyFool Ferrari Stock Looks Expensive -- or Does It?
