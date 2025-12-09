Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 345 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung geringerer Fahrzeugauslieferungen in den kommenden Quartalen und einer stärkeren Margenverwässerung aufgrund steigender Abschreibungen und Amortisationen habe er seine Schätzungen für 2026 reduziert, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

