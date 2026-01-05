DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.483 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.933 -0,3%Euro 1,1652 -0,2%Öl 62,89 +4,1%Gold 4.478 +0,5%
Ferrari Aktie

317,60 EUR -0,70 EUR -0,22 %
STU
370,79 USD +4,03 USD +1,10 %
BTT
Marktkap. 56,62 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

20:36 Uhr
Ferrari Hold
Ferrari N.V.
317,60 EUR -0,70 EUR -0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Vor den Geschäftszahlen am 10. Februar dürfte sich bei der Bewertung der Aktien wohl nicht viel bewegen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht könnten die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos noch etwas zurückgehen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
323,10 €		 Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
317,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

20:36 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
Benzinga If You Invested $100 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga How Is The Market Feeling About Ferrari NV?
Financial Times John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari
MotleyFool What Has Ferrari (RACE) Stock Done For Investors?
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
