Trotz Problemen in China

Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet

04.11.25 13:25 Uhr

Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient.

Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf 3.401 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Millionen Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Millionen Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legt in Mailand nach der Mitteilung zeitweise 1,97 Prozent auf 346,40 Euro zu. /men/mis MARANELLO (dpa-AFX)

