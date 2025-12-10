Ferrari Aktie
Marktkap. 57,79 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 394 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte am Mittwochabend seine Schätzungen für den Sportwagenbauer im Nachgang der jüngsten Luxusgüterkonferenz von JPMorgan und einer Roadshow in London. Damit würden gewisse Unsicherheiten bezüglich der Kostenentwicklung und der Einführung von Elektro-Modellen berücksichtigt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
312,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
310,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
398,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:01
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG