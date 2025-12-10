DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
310,10 EUR -1,80 EUR -0,58 %
STU
363,50 USD -0,48 USD -0,13 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 57,79 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

08:01 Uhr
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
310,10 EUR -1,80 EUR -0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 394 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte am Mittwochabend seine Schätzungen für den Sportwagenbauer im Nachgang der jüngsten Luxusgüterkonferenz von JPMorgan und einer Roadshow in London. Damit würden gewisse Unsicherheiten bezüglich der Kostenentwicklung und der Einführung von Elektro-Modellen berücksichtigt, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
312,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
310,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:01 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
MotleyFool Ferrari Stock Looks Expensive -- or Does It?
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen