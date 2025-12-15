DAX 24.148 -0,3%ESt50 5.743 -0,2%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.260 -0,3%Euro 1,1750 +0,0%Öl 59,78 -1,0%Gold 4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Stabilus im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
313,40 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
368,59 USD +1,62 USD +0,44 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,73 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:21 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
313,40 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 399 auf 381 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Ausblick für 2026 dürfte zum reinigenden Gewitter werden, schrieb Michael Filatov am Montagabend. Er erwartet die "finale Korrektur" der Markterwartungen und anschließend freie Bahn für neue Kursdynamik./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
312,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
313,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:21 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
MotleyFool What Has Ferrari (RACE) Stock Done For Investors?
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen