Ferrari Aktie
Marktkap. 55,73 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 399 auf 381 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Ausblick für 2026 dürfte zum reinigenden Gewitter werden, schrieb Michael Filatov am Montagabend. Er erwartet die "finale Korrektur" der Markterwartungen und anschließend freie Bahn für neue Kursdynamik./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
381,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
312,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
313,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:21
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG