Ferrari Aktie

330,60 EUR +2,20 EUR +0,67 %
382,98 USD -0,08 USD -0,02 %
Marktkap. 60,57 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Barclays Capital

Ferrari Overweight

10:06 Uhr
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
330,60 EUR 2,20 EUR 0,67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
330,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
330,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
412,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

10:06 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Unter Druck Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
MotleyFool Ferrari Stock Looks Expensive -- or Does It?
