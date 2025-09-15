DAX 23.585 -0,7%ESt50 5.429 -0,2%Top 10 Crypto 16,07 +0,4%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 97.767 -0,4%Euro 1,1803 +0,3%Öl 67,86 +0,6%Gold 3.695 +0,4%
PayPal-Aktie gefragt: Personalisierte Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität
So investiert Popstar Taylor Swift
Ferrari Aktie

414,60 EUR +8,10 EUR +1,99 %
489,43 USD +11,72 USD +2,45 %
Marktkap. 72,59 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

13:31 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
414,60 EUR 8,10 EUR 1,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 554 US-Dollar belassen. "Ein führendes Luxusgüterunternehmen, das Autos herstellt", überschrieb Stephen Reitman seine am Dienstag vorliegende Einschätzung des Sportwagenbauers, der in der Luxusbranchen-Hierarchie ganz oben stehe. Die Italiener hätten die Preisgestaltung, die Produktpalette und die Personalisierung ihrer Fahrzeuge zu den wichtigsten Determinanten ihres Wachstums gemacht und es geschafft, die Angebotsknappheit und die Markenattraktivität zu schützen. Zudem treibe das Unternehmen seine Elektrifizierung voran. Die Wachstumsgeschichte sei noch lange nicht zu Ende./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
418,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
414,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
471,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

13:31 Ferrari Outperform Bernstein Research
08:01 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.25 Ferrari Buy UBS AG
02.09.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
01.09.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

