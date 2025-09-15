Ferrari Aktie
Marktkap. 72,59 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 554 US-Dollar belassen. "Ein führendes Luxusgüterunternehmen, das Autos herstellt", überschrieb Stephen Reitman seine am Dienstag vorliegende Einschätzung des Sportwagenbauers, der in der Luxusbranchen-Hierarchie ganz oben stehe. Die Italiener hätten die Preisgestaltung, die Produktpalette und die Personalisierung ihrer Fahrzeuge zu den wichtigsten Determinanten ihres Wachstums gemacht und es geschafft, die Angebotsknappheit und die Markenattraktivität zu schützen. Zudem treibe das Unternehmen seine Elektrifizierung voran. Die Wachstumsgeschichte sei noch lange nicht zu Ende./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
418,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
414,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
471,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|13:31
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.