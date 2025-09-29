DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus

DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
aktualisiert 29.09.25 07:09 Uhr

Shutdown-Streit: US-Präsident Trump und Demokraten nehmen Verhandlungen wieder auf. Klöckner & Co: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Tesla-CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit einem kleinen Plus in die neue Woche starten.

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise mit leichten Gewinnen.
Für den TecDAX ging es am Freitag nach unten. Letztlich verlor er 0,53 Prozent auf 3.592,48 Punkte.

Am Freitag war es dem DAX gelungen, die bislang mehrfach erfolglos getestete 21-Tage-Durchschnittslinie zu überwinden. Damit keimte bei den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende der jüngsten, zähen Konsolidierungsphase auf. Während die US-Börsenindizes in der Vorwoche neue Rekorde markierten, wartet der DAX seit Mitte Juli auf ein frisches Hoch. Als nächste charttechnische Hürden gelten die 100- und 50-Tage-Linien, die etwas oberhalb von 23.900 Punkten verlaufen.

Im Blickpunkt der neuen Woche stehen auf Konjunkturseite die ISM-Einkaufsmanagerberichte aus den USA am Mittwoch und Freitag sowie der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang. Am Mittwoch - pünktlich zum Beginn des traditionell saisonal freundlicheren Börsenmonats Oktober - rückt zudem ein altbekanntes US-Problem in den Vordergrund: "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", warnte Commerzbank-Experte Martin Hartmann.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



