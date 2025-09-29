DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit einem kleinen Plus in die neue Woche starten. Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise mit leichten Gewinnen.

Für den TecDAX ging es am Freitag nach unten. Letztlich verlor er 0,53 Prozent auf 3.592,48 Punkte. Am Freitag war es dem DAX gelungen, die bislang mehrfach erfolglos getestete 21-Tage-Durchschnittslinie zu überwinden. Damit keimte bei den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende der jüngsten, zähen Konsolidierungsphase auf. Während die US-Börsenindizes in der Vorwoche neue Rekorde markierten, wartet der DAX seit Mitte Juli auf ein frisches Hoch. Als nächste charttechnische Hürden gelten die 100- und 50-Tage-Linien, die etwas oberhalb von 23.900 Punkten verlaufen. Im Blickpunkt der neuen Woche stehen auf Konjunkturseite die ISM-Einkaufsmanagerberichte aus den USA am Mittwoch und Freitag sowie der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang. Am Mittwoch - pünktlich zum Beginn des traditionell saisonal freundlicheren Börsenmonats Oktober - rückt zudem ein altbekanntes US-Problem in den Vordergrund: "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", warnte Commerzbank-Experte Martin Hartmann. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen wagten sich die Anleger am Freitag aus ihrer Deckung. Der EURO STOXX 50 nahm den letzten Handelstag der Woche marginal fester auf und tendierte weiterhin in der Gewinnzone. Er schloss 0,97 Prozent im Plus bei 5.497,50 Punkten. Zum Handelsstart am Freitag zeigten sich die europäischen Aktienmärkte höher. Neue Impulse gingen erneut von den Zollplänen von US-Präsident Trump aus: Ab dem 1. Oktober sollen 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel greifen, sofern die Hersteller keine Produktionsstätten in den USA errichten. Weitere angekündigte Zölle betreffen große Lastwagen und Haushaltswaren. Damit bleibt die Unsicherheit hoch, dass europäische Exporteure jederzeit von neuen Handelsbarrieren betroffen sein könnten. Am Nachmittag rückte zudem die Veröffentlichung des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den Fokus - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Die US-Inflationsdaten für August lagen mit 2,7 Prozent beim PCE und 2,9 Prozent beim Kern-PCE im Rahmen der Erwartungen. Die privaten Konsumausgaben stiegen im Monatsvergleich mit 0,6 Prozent stärker als prognostiziert, während auch die Einkommen mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent über den Erwartungen lagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen gingen am Freitag nach zuvor mehreren Verlusttagen in Folge wieder auf Erholungskurs. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 46.247,29 Punkten. Bereits der Handelsstart war positiv ausgefallen, im Verlauf ging es dann weiter nach oben.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 22.484,07 Zählern um 0,44 Prozent höher. Er hatte kaum verändert eröffnet und war zeitweise ins Minus gedreht, bevor die Bullen das Ruder übernahmen und für Kursgewinne sorgten. Neue US-Inflationsdaten lieferten bereits vor Handelsbeginn Impulse, sind allerdings weitgehend wie erwartet ausgefallen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August um 2,7 Prozent zum Vorjahr - nach 2,6 Prozent im Juli. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", so die Einschätzung von Marktexperte Andreas Lipkow laut der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag hatten jedoch robuste US-Konjunkturdaten die Erwartungen an eine baldige geldpolitische Lockerung gedämpft. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal übertraf die Prognosen, ebenso wie die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter.

