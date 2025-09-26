Investment-Tipp Zalando-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp

RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain hat eine gründliche Analyse des Zalando-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando dürfte unter den Modehändlern einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung sein.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,32 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 51,98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.132 Zalando-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 sank die Aktie um 18,7 Prozent. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.