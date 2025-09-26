DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.681 -0,1%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick

27.09.25 07:53 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 39 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 39 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.589,6 PKT -22,1 PKT -0,61%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 39

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 39/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.09.2025 und dem 26.09.2025. Stand ist der 26.09.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Sartorius vz

Sartorius vz: -7,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 29: IONOS

IONOS: -7,29 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -5,42 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 27: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,24 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 26: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 25: PNE

PNE: -4,41 Prozent

Quelle: PNE

Platz 24: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -4,03 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 23: United Internet

United Internet: -3,98 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 22: QIAGEN

QIAGEN: -3,82 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 21: SMA Solar

SMA Solar: -3,23 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 20: Drägerwerk

Drägerwerk: -3,05 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 19: 1&1

1&1: -2,91 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 18: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,48 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 17: SAP SE

SAP SE: -1,05 Prozent

Quelle: SAP

Platz 16: Infineon

Infineon: -0,99 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 15: freenet

freenet: -0,65 Prozent

Quelle: freenet

Platz 14: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,14 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 13: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 0,19 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 12: Nagarro SE

Nagarro SE: 0,20 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 11: Kontron

Kontron: 0,74 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 10: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,75 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,11 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 8: Bechtle

Bechtle: 2,13 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 7: TeamViewer

TeamViewer: 2,35 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 6: ATOSS Software

ATOSS Software: 2,52 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 5: Nordex

Nordex: 3,06 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 4: Siltronic

Siltronic: 5,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 3: CANCOM SE

CANCOM SE: 5,65 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 2: HENSOLDT

HENSOLDT: 10,09 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 10,39 Prozent

Quelle: AIXTRON

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

