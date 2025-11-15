DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.368 +1,2%Euro1,1617 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
15.11.25 03:21 Uhr
TecDAX-Performance in KW 46: Diese Aktien legten zu - und diese verloren | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 46 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.534,6 PKT -13,9 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 46

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 46/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.11.2025 und dem 14.11.2025. Stand ist der 14.11.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: United Internet

United Internet: -8,42 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 29: HENSOLDT

HENSOLDT: -8,18 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 28: IONOS

IONOS: -7,65 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -2,73 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 26: Siltronic

Siltronic: -2,29 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 25: SAP SE

SAP SE: -2,11 Prozent

Quelle: SAP

Platz 24: 1&1

1&1: 0,23 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 23: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 0,52 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 22: ATOSS Software

ATOSS Software: 0,56 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 21: Nordex

Nordex: 0,59 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 20: TeamViewer

TeamViewer: 0,69 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 19: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 1,03 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 18: freenet

freenet: 1,23 Prozent

Quelle: freenet

Platz 17: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,34 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 16: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,18 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 15: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 2,21 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: 2,22 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 13: Drägerwerk

Drägerwerk: 2,38 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 12: Sartorius vz

Sartorius vz: 3,74 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 11: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 3,90 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 10: PNE

PNE: 4,58 Prozent

Quelle: PNE

Platz 9: Kontron

Kontron: 7,05 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 8: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 7,73 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 7: Infineon

Infineon: 7,85 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 6: JENOPTIK

JENOPTIK: 9,44 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 5: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 11,18 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 4: SMA Solar

SMA Solar: 11,95 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 3: CANCOM SE

CANCOM SE: 12,02 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 2: Bechtle

Bechtle: 17,05 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 1: Nagarro SE

Nagarro SE: 35,01 Prozent

Quelle: Nagarro

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

