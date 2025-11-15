Heute im Fokus

Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich - Milliardenübernahme durch Merck & Co. EU genehmigt Übernahme von Covestro durch Adnoc unter Auflagen. SAP macht Zugeständnisse im EU-Wettbewerbsverfahren. Burry wirft Tech-Konzernen NVIDIA, Palantir & Co. Betrug vor - Fonds geschlossen. Deutsche Euroshop macht mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025.