Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 46 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 46 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 46/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.11.2025 und dem 14.11.2025. Stand ist der 14.11.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: United Internet
United Internet: -8,42 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 29: HENSOLDT
HENSOLDT: -8,18 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 28: IONOS
IONOS: -7,65 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -2,73 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 26: Siltronic
Siltronic: -2,29 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: SAP SE
SAP SE: -2,11 Prozent
Quelle: SAP
Platz 24: 1&1
1&1: 0,23 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 23: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 0,52 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 22: ATOSS Software
ATOSS Software: 0,56 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 21: Nordex
Nordex: 0,59 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 20: TeamViewer
TeamViewer: 0,69 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 19: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 1,03 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 18: freenet
freenet: 1,23 Prozent
Quelle: freenet
Platz 17: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,34 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 16: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,18 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 15: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 2,21 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: 2,22 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: Drägerwerk
Drägerwerk: 2,38 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 12: Sartorius vz
Sartorius vz: 3,74 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 3,90 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 10: PNE
PNE: 4,58 Prozent
Quelle: PNE
Platz 9: Kontron
Kontron: 7,05 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 7,73 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 7: Infineon
Infineon: 7,85 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 6: JENOPTIK
JENOPTIK: 9,44 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 5: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 11,18 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 4: SMA Solar
SMA Solar: 11,95 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 3: CANCOM SE
CANCOM SE: 12,02 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 2: Bechtle
Bechtle: 17,05 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 1: Nagarro SE
Nagarro SE: 35,01 Prozent
Quelle: Nagarro
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag