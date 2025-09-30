DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,24 -0,6%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.274 -0,6%Euro1,1729 +0,3%Öl69,80 +0,1%Gold3.811 +1,3%
Wirtschaftskraft belohnt

Moody's und Fitch heben Spaniens Kreditrating an

29.09.25 07:52 Uhr
Spaniens Kreditwürdigkeit verbessert sich - Moody’s und Fitch reagieren | finanzen.net

Die Ratingagenturen Moody's und Fitch haben die Kreditwürdigkeit Spaniens aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft und des verbesserten Arbeitsmarktes angehoben.

Moody's erhöhte das Rating für Spanien um eine Stufe von Baa1 auf A3 (NICHT A), während Fitch das Rating von A- auf A steigerte. Beide revidierten ihren Ausblick von positiv auf stabil.

"Die Entscheidung, Spaniens Rating auf A3 anzuheben, spiegelt unsere Ansicht wider, dass Spaniens Wirtschaftskraft aufgrund eines ausgewogeneren Wirtschaftswachstumsmodells, Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt und einer Stärkung des Bankensektors, die die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft erhöhen, zunimmt", erklärte Moody's.

Die Wirtschaftsleistung Spaniens habe die Erwartungen übertroffen, erklärte Fitch, und andere große Volkswirtschaften in Europa deutlich überflügelt. "Fitch geht davon aus, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleiben wird, was durch die begrenzte Exposition gegenüber US-Zöllen und den andauernden Netto-Fremdkapitalabbau unterstützt wird", hieß es.

Das Wirtschaftswachstum des Landes sei zum Teil auf die verbesserten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, wo die Aktivität und die Beschäftigungsquoten Rekordhöhen erreicht hätten, erklärte Fitch. Die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt dürften sich in den nächsten Jahren aufgrund der positiven Migrationsströme und der Anreize zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit weiter entspannen, erläuterte Moody's.

Von Kelly Cloonan

DOW JONES

