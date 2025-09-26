DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.233 +0,6%Euro1,1709 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Rohstoffkurse aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

28.09.25 20:43 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.762,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.762,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 46,04 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 46,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.573,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.573,50 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.271,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.271,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

