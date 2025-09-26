Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

Rohstoffkurse aktuell

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.762,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.762,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 46,04 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 46,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.573,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.573,50 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.271,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.271,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net