DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet?
Potenzielle Kursteiber

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

29.09.25 14:30 Uhr
Golden Dome-Hype: Palantir-Aktie an der NASDAQ kurz vor der nächsten Kursexplosion? | finanzen.net

Palantir ist eine der erfolgreichsten Aktien seit Trump das zweite Mal das Amt des US-Präsidenten übernommen hat. Nun gibt es Spekulationen über weitere Kurskatalysatoren.

• Palantir-Aktie 2025 bereits +135 Prozent
• Trump-Administration und Golden Dome-Programm als potenzielle Katalysatoren
• Partnerschaften mit Anduril und SpaceX rücken Palantir verstärkt in Anlegerfokus

Die Palantir-Aktie hat in diesem Jahr an der NASDAQ beeindruckend performt: Rund 135 Prozent Kursplus wurden 2025 bereits generiert, vorbörslich wird die Aktie bei 179,58 US-Dollar und damit 1,13 Prozent höher gehandelt. Das unlängst erreichte Rekordhoch von 190 US-Dollar bleibt damit in Sicht- noch aber nicht in unmittelbarer Reichweite.

Neue Kurskatalysatoren voraus?

Palantir gilt als einer der größten Profiteure der Politik unter der Trump-Administration. Das Unternehmen, das von Trump-Supporter Peter Thiel gegründet wurde, hat seit der Machtübernahme der Republikaner nicht nur den S&P 500 auf breiter Front outperformt sondern ist darüber hinaus zu einem der mächtigsten Techunternehmen aufgestiegen. Produkte von Palantir werden inzwischen global verkauft und genutzt, die Software zur Analyse riesiger Datenmengen kommt inzwischen auch bei deutschen Behörden zum Einsatz.

Golden Dome sorgt für neue Kursfantasie

Pläne der US-Regierung für ein mehrschichtiges Verteidigungssystem für die USA, das unter dem Namen "Golden Dome" entwickelt wird und ausländische Bedrohungen wie ballistische, Hyperschall- und Marschflugkörper automatisiert erkennen und zerstören soll, könnte Palantir zu weiteren Aufträgen verhelfen.

In der vergangenen Woche ist die Air, Space & Cyber Conference 2025 zu Ende gegangen, bei der auch Palantir wegen seiner Partnerschaft mit Anduril Industries ein Gesprächsthema war. Rüstungsaktien haben in Folge der Veranstaltung Kursgewinne verzeichnet, auch Palantir ist vor diesem Hintergrund einmal mehr verstärkt in den Anlegerfokus gerückt.

Zwar heißt es bei Investing, dass mögliche Vorteile für Palantir aus dem Golden Dome-Programm angesichts der Konkurrenz durch Lockheed Martin und möglicherweise weitere Unternehmen fraglich seien, die Palantir-Aktie rückt aber dennoch verstärkt ins Anlegervisier.

Palantirs Partner Anduril entwickelt unbemannte Kampfjets und andere autonome Systeme. Darüber hinaus sollen Elon Musks SpaceX, Anduril und Palantir gemeinsam an einem Vorschlag für ein satellitengestütztes Verteidigungssystem arbeiten.

Redaktion finanzen.net

