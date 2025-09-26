DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.403 -0,3%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

27.09.25 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.655,83 USD 2,28 USD 0,09%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.957,50 USD -8,00 USD -0,41%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,01 EUR 0,82%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,01 EUR 0,24 EUR 0,26%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,86 USD -0,09 USD -2,95%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.762,71 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,07 USD -0,06 USD -1,92%
News
Heizölpreis
63,93 USD -0,26 USD -0,41%
News
Holzpreis
594,50 USD 9,50 USD 1,62%
News
Kaffeepreis
3,79 USD 0,08 USD 2,06%
News
Kakaopreis
4.823,00 GBP -40,00 GBP -0,82%
News
Kohlepreis
92,95 USD 0,25 USD 0,27%
News
Kupferpreis
10.125,50 USD -186,50 USD -1,81%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD -0,00 USD -0,10%
News
Mageres Schwein Preis
1,01 USD 0,01 USD 1,02%
News
Maispreis
4,22 USD -0,03 USD -0,77%
News
Mastrindpreis
3,57 USD -0,08 USD -2,29%
News
Milchpreis
17,57 USD 0,02 USD 0,11%
News
Naphthapreis (European)
564,20 USD 0,21 USD 0,04%
News
Nickelpreis
15.035,00 USD -250,00 USD -1,64%
News
Ölpreis (Brent)
69,75 USD 0,11 USD 0,16%
News
Ölpreis (WTI)
65,18 USD -0,05 USD -0,08%
News
Orangensaftpreis
2,44 USD 0,01 USD 0,27%
News
Palladiumpreis
1.271,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.321,00 MYR -44,00 MYR -1,01%
News
Platinpreis
1.573,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
470,75 EUR -1,75 EUR -0,37%
News
Reispreis
11,28 USD -0,09 USD -0,79%
News
Silberpreis
46,04 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
268,50 USD -0,60 USD -0,22%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,26%
News
Sojabohnenpreis
10,14 USD 0,02 USD 0,20%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,25 EUR -1,50 EUR -0,79%
News
Zinkpreis
2.935,00 USD -77,00 USD -2,56%
News
Zinnpreis
34.450,00 USD 20,00 USD 0,06%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,38%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.762,71 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.762,71 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis