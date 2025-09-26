So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
27.09.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.655,83 USD 2,28 USD 0,09%
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
1.957,50 USD -8,00 USD -0,41%
1,59 EUR 0,01 EUR 0,82%
92,01 EUR 0,24 EUR 0,26%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
2,86 USD -0,09 USD -2,95%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.762,71 USD 0,00 USD 0,00%
3,07 USD -0,06 USD -1,92%
63,93 USD -0,26 USD -0,41%
594,50 USD 9,50 USD 1,62%
3,79 USD 0,08 USD 2,06%
4.823,00 GBP -40,00 GBP -0,82%
92,95 USD 0,25 USD 0,27%
10.125,50 USD -186,50 USD -1,81%
2,32 USD -0,00 USD -0,10%
1,01 USD 0,01 USD 1,02%
4,22 USD -0,03 USD -0,77%
3,57 USD -0,08 USD -2,29%
17,57 USD 0,02 USD 0,11%
564,20 USD 0,21 USD 0,04%
15.035,00 USD -250,00 USD -1,64%
69,75 USD 0,11 USD 0,16%
65,18 USD -0,05 USD -0,08%
2,44 USD 0,01 USD 0,27%
1.271,50 USD 0,00 USD 0,00%
4.321,00 MYR -44,00 MYR -1,01%
1.573,50 USD 0,00 USD 0,00%
470,75 EUR -1,75 EUR -0,37%
11,28 USD -0,09 USD -0,79%
46,04 USD 0,00 USD 0,00%
268,50 USD -0,60 USD -0,22%
0,50 USD -0,00 USD -0,26%
10,14 USD 0,02 USD 0,20%
1,66 EUR 0,00 EUR 0,06%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
189,25 EUR -1,50 EUR -0,79%
2.935,00 USD -77,00 USD -2,56%
34.450,00 USD 20,00 USD 0,06%
0,16 USD 0,00 USD 0,38%
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.762,71 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.762,71 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com