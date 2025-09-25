DAX23.708 +0,7%ESt505.494 +0,9%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow46.124 +0,4%Nas22.359 -0,1%Bitcoin93.438 ±0,0%Euro1,1692 +0,2%Öl70,26 +0,9%Gold3.781 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin
Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Dividendenveränderung

S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lamb Weston Aktionären eine Freude

26.09.25 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lamb Weston Aktionären eine Freude | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lamb Weston-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
45,03 EUR -0,84 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Lamb Weston am 25.09.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,46 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 14,06 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Lamb Weston beziffert sich auf 206,90 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 18,91 Prozent.

Lamb Weston- Dividendenrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte der Lamb Weston-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 52,83 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 2,89 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,43 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Lamb Weston via New York 20,56 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -16,21 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Lamb Weston-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Lamb Weston

Für 2028 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,66 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,67 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Lamb Weston

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Lamb Weston beläuft sich aktuell auf 7,501 Mrd. USD. Das KGV von Lamb Weston beläuft sich aktuell auf 20,20. 2025 setzte Lamb Weston 6,451 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 2,50 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Lamb Weston und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lamb Weston

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lamb Weston

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

DatumRatingAnalyst
22.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.2017Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.11.2016Lamb Weston BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.2017Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.11.2016Lamb Weston BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen