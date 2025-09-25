S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lamb Weston Aktionären eine Freude

Dividendenveränderung

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lamb Weston-Dividende aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Lamb Weston am 25.09.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,46 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 14,06 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Lamb Weston beziffert sich auf 206,90 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 18,91 Prozent.

Lamb Weston- Dividendenrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte der Lamb Weston-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 52,83 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 2,89 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,43 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Lamb Weston via New York 20,56 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -16,21 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Lamb Weston-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Lamb Weston

Für 2028 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,66 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,67 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Lamb Weston

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Lamb Weston beläuft sich aktuell auf 7,501 Mrd. USD. Das KGV von Lamb Weston beläuft sich aktuell auf 20,20. 2025 setzte Lamb Weston 6,451 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 2,50 USD.

Redaktion finanzen.net