Erste Schätzungen: Lamb Weston verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
50,52 EUR -0,62 EUR -1,21%
Lamb Weston lädt voraussichtlich am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,644 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lamb Weston einen Verlust von -0,250 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Lamb Weston mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 2,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

