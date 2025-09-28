DAX23.739 +0,9%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1728 +0,3%Öl69,66 -0,1%Gold3.818 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 BYD A0M4W9 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick
Ottobock-Aktie: Preisspanne für IPO bekanntgegeben Ottobock-Aktie: Preisspanne für IPO bekanntgegeben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Gestärktes Ertragsprofil

Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft

29.09.25 08:24 Uhr
Klöckner & Co-Aktie nach Mega-Deal beflügelt: Dreistelliger Millionenbetrag für Standortverkauf | finanzen.net

Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
5,76 EUR 0,16 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.

Wer­bung

Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern.

So reagiert die Aktie

Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.

Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an.

Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.

Wer­bung

Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Klöckner & Co

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
08.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
08.07.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
08.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
08.07.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
14.03.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
13.03.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
13.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
07.04.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
01.11.2023KlöcknerCo (KlöCo) HaltenDZ BANK
02.08.2023KlöcknerCo (KlöCo) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
12.10.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
19.04.2022KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
28.10.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen