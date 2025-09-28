Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft
Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte.
Werte in diesem Artikel
Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.
Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern.
So reagiert die Aktie
Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.
Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an.
Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.
Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Klöckner News
Bildquellen: Klöckner & Co
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|08.07.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|08.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.03.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
|DZ BANK
|13.03.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|13.05.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|07.04.2025
|KlöcknerCo (KlöCo) Hold
|Warburg Research
|01.11.2023
|KlöcknerCo (KlöCo) Halten
|DZ BANK
|02.08.2023
|KlöcknerCo (KlöCo) Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
|DZ BANK
|19.04.2022
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
|28.10.2021
|KlöcknerCo (KlöCo) Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen