Eurokurs zum Dollar wenig bewegt - die Gründe
29.09.25 20:42 Uhr
Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
8,3523 CNY 0,0036 CNY 0,04%
0,8732 GBP 0,0015 GBP 0,17%
9,1298 HKD 0,0335 HKD 0,37%
174,2900 JPY -0,6800 JPY -0,39%
1,1731 USD 0,0039 USD 0,33%
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere News
Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com