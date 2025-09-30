DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.304 +0,1%Nas22.565 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.827 +1,7%
29.09.25 20:42 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar nur wenig

Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt.

Werte in diesem Artikel

Devisen
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3523 CNY 0,0036 CNY 0,04%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8732 GBP 0,0015 GBP 0,17%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1298 HKD 0,0335 HKD 0,37%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
174,2900 JPY -0,6800 JPY -0,39%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1731 USD 0,0039 USD 0,33%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com