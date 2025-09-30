Devisen im Blick

Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)