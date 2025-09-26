DAX23.790 +0,2%ESt505.512 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.156 -0,7%Euro1,1729 +0,3%Öl69,53 -0,3%Gold3.814 +1,4%
Bewertung im Fokus

UBS AG: Neutral für BASF-Aktie

29.09.25 09:17 Uhr
UBS AG: Neutral für BASF-Aktie | finanzen.net

UBS AG hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,46 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,88 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 83.788 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 kletterte die Aktie um 5,4 Prozent aufwärts. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

