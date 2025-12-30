DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.775 +0,3%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
SIG Group-Anlage unter der Lupe

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren

01.01.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen SIG Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIG Group
11,34 CHF 0,09 CHF 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SIG Group-Aktie 20,20 CHF wert. Bei einem SIG Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,950 SIG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 56,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,34 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 43,86 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

