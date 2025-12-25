SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr gekostet

Langfristige Performance

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIG Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit SIG Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,61 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,679 SIG Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 10,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,29 CHF wert. Damit wäre die Investition um 37,71 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von SIG Group bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net