SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIG Group gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit SIG Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,61 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,679 SIG Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 10,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,29 CHF wert. Damit wäre die Investition um 37,71 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von SIG Group bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SIG Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SIG Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent