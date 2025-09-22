DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
Wenig Zuversicht

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund erwartet im laufenden Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn

26.09.25 11:02 Uhr
BVB-Aktie unbeeindruckt: Schwache Prognosen für laufendes Geschäftsjahr | finanzen.net

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit weniger Umsatz und Gewinn.

Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,58 EUR -0,01 EUR -0,28%
Auch ein Verlust wird nicht ausgeschlossen. So rechnet das Management mit einem Jahresergebnis in der Spanne von minus 5 bis plus 5 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Dortmund mitteilte. Im vorhergehenden Geschäftsjahr 2024/25 wurde hier noch ein Gewinn von 6,5 Millionen Euro erzielt.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen, nach knapp 116 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr zuvor. Beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt. Im Vorjahr stand noch ein Rekordumsatz von 526 Millionen Euro zu Buche. Die Bruttokonzerngesamtleistung, die auch Transferentgelte enthält, wird bei 565 Millionen Euro gesehen, gegenüber knapp 590 Millionen zuvor.

An der Börse löste der Jahresausblick keine großen Bewegungen bei der BVB-Aktie aus. Die Aktie notierte via XETRA zuletzt 0,14 Prozent im Plus bei 3,59 Euro.

Die Aktionäre sollen den weiteren Angaben zufolge wie im Vorjahr eine Dividende von sechs Cent je Aktie bekommen, was der Fußballverein auch schon Mitte August bei Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitgeteilt hatte.

/err/stk

DORTMUND (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

