Hang Seng-Papier Alibaba Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Alibaba Group-Anleger freuen

Aktionärsvergütung

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Alibaba Group-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Alibaba Group am 25.09.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,03 HKD vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,10 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Alibaba Group beläuft sich auf 31,39 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 60,32 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Alibaba Group-Titel via Frankfurt bei einem Wert von 18,81 EUR. Am 26.09.2025 wird das Alibaba Group-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Alibaba Group-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Alibaba Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Alibaba Group-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,80 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,39 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Alibaba Group via Frankfurt um 36,83 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26,22 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Alibaba Group

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,98 HKD voraus.

Alibaba Group-Basisdaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beläuft sich aktuell auf 3,124 Bio. HKD. Alibaba Group weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,21 auf. Im Jahr 2025 erzielte Alibaba Group einen Umsatz von 1,076 Bio.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 7,44 HKD.

