Börse in Tokio auf Allzeithoch - Rekorde an der Wall Street beflügeln

Neue Regierungsspitze

Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien zu. Ein Rekordhoch wird indes in Tokio erreicht.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gewinnt 1,2 Prozent auf 44.383 Punkte und markiert neue Allzeithochs mit der Spekulation auf höhere Staatsausgaben unter einer neuen Regierungsspitze. Auch der südkoreanische Kospi lotet neue Rekordhochs aus. Er steigt bereits den achten Handelstag in Folge, aktuell um 0,7 Prozent. Daneben erholt sich Schanghai von seinem kleinen Minus am Vortag und zieht um über 1 Prozent an. Jeweils um 0,4 Prozent nach unten geht es dagegen in Hongkong und in Sydney.

Wer­bung Wer­bung

An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs markiert, mit dem Rückenwind der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommen Wochen. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet.

Am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein großer Zinsschritt nach unten kommen könnte.

Im Fokus stehen in der gesamten Region erneut Technologieaktien. Für Kursfantasie sorgt, dass Oracle bereits am Dienstagabend (MESZ) KI-Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar angekündigt hatte. Oracle waren darauf am Mittwoch um über 35 Prozent nach oben geschossen. In Tokio verteuern sich beispielsweise Softbank Group um weitere 9,8 Prozent und Advantest um 4,4 Prozent. In Hongkong legen die Kurse der Chipwerte SMIC und Hua Hong um je rund 6 Prozent zu, in Schanghai Cambricon Technologies um über 10 Prozent und in Seoul kommen SK Hynix um 1,9 Prozent voran und Samsung Electronics um 0,3 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Für Alibaba geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Marktführer beschafft sich mit der Ausgabe einer gewinnverwässernden Wandelanleihe 3,2 Milliarden Dollar zur Finanzierung seiner internationale Expansion und seines Cloud Computings.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.798,40 -0,4% +7,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 44.382,54 +1,2% +8,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.338,97 +0,7% +39,2% 08:30

Shanghai-Comp. 3.855,10 +1,1% +13,6% 09:00

Wer­bung Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 26.098,95 -0,4% +29,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1697 -0,0 1,1701 1,1762 +13,1%

EUR/JPY 172,47 -0,0 172,49 173,00 +6,0%

EUR/GBP 0,8647 -0,0 0,8648 0,8669 +4,6%

GBP/USD 1,3528 -0,0 1,3531 1,3568 +8,1%

USD/JPY 147,45 0,0 147,41 147,09 -6,3%

USD/KRW 1.389,35 0,0 1.389,35 1.389,05 -5,8%

USD/CNY 7,0933 -0,1 7,0933 7,0957 -1,5%

USD/CNH 7,1193 0,0 7,1183 7,1233 -2,9%

USD/HKD 7,7898 0,0 7,7894 7,7900 +0,3%

AUD/USD 0,6612 0,0 0,6612 0,6607 +6,4%

NZD/USD 0,5938 0,0 0,5938 0,5949 +5,9%

BTC/USD 114.330,70 0,4 113.897,60 113.177,55 +17,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,61 63,67 -0,1% -0,06 -12,8%

Brent/ICE 67,43 67,49 -0,1% -0,06 -11,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.633,11 3.642,65 -0,3% -9,55 +38,0%

Silber 41,10 41,175 -0,2% -0,08 +41,7%

Platin 1.187,73 1.188,03 -0,0% -0,30 +33,8%

Kupfer 4,61 4,62 -0,2% -0,01 +12,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Dow Jones Newswires