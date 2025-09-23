DAX23.678 +0,6%ESt505.478 +0,6%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.773 +0,4%Euro1,1683 +0,2%Öl69,49 -0,2%Gold3.752 +0,1%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Grünes Licht

EssilorLuxottica-Aktien legen nach US-Zulassung stärker zu

26.09.25 10:19 Uhr
US-Zulassung treibt EssilorLuxottica-Aktien nach oben | finanzen.net

Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel überdurchschnittlich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
273,40 EUR 6,10 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt gewann der Wert in Paris 2,6 Prozent auf 273 Euro und war damit einer der stärksten Titel im EuroStoxx 50. Er setzte damit seine Aufwärtsbewegung der Vorwochen fort. Seit Anfang Juli ist die Aktie um etwa 17 Prozent gestiegen.

Neue Impulse erhielt der Kurs durch eine Meldung des Optikkonzerns vom späten Vorabend. Danach hat das Unternehmen die bislang einzige Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für die sogenannten "Stellest"-Brillengläser erhalten, die bei Kindern das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bremsen. Klinische Studien haben nach Angaben von EssilorLuxottica im Schnitt in 71 Prozent der Fälle eine verlangsamte Progression im Zeitraum von zwei Jahren ergeben.

Nach Ansicht von RBC-Analyst Piral Dadhania erfolgte die Zulassung etwas früher, als erwartet worden war. Mittelfristig könnte sich das Thema Kurzsichtigkeit als bedeutendes Wachstumssegment für EssilorLuxottica erweisen, fügte Analystin Veronika Dubajova von der Citibank hinzu. Die US-Zulassung stelle daher einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar.

/mf/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com, Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
10:31EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10:26EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025EssilorLuxottica BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
