EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 139,54 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neues von Google und auch von Alibaba zu Smartbrillen zeige, wohin in der Brillenbranche die Reise gehe, schrieb Luca Solca am Dienstag . Es deute sich der Übergang von Marken und "Hardware" hin zu Software und technologischen Systemen an./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
289,10 €
|Abst. Kursziel*:
-13,52%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
290,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,85%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
