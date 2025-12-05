DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
290,20 EUR -11,60 EUR -3,84 %
STU
270,74 CHF -13,05 CHF -4,60 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 139,54 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

14:06 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
290,20 EUR -11,60 EUR -3,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neues von Google und auch von Alibaba zu Smartbrillen zeige, wohin in der Brillenbranche die Reise gehe, schrieb Luca Solca am Dienstag . Es deute sich der Übergang von Marken und "Hardware" hin zu Software und technologischen Systemen an./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
289,10 €		 Abst. Kursziel*:
-13,52%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
290,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,85%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

14:06 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:56 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Hochrechnung EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verdient EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verdient
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
dpa-afx Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im November einstuften
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
TraderFox Stocks in Action: PUMA, Deutsche Börse, Vonovia, Essilor/Luxottica und TAG Immobilien.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel hoch auf 355 Euro
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen