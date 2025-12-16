JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

13:01 Uhr

EssilorLuxottica 276,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit einem sehr soliden Umsatzwachstum des Brillenherstellers. Allerdings dürften niedrigere Margen dies konterkarieren. Das Schlussquartal sollte ein stärkeres Umsatzplus zeigen als das dritte Quartal./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

