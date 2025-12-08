EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 139,54 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optikkonzern EssilorLuxottica zählt daher zu seinen Favoriten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
301,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
302,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG