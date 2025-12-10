DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
EssilorLuxottica Aktie

285,20 EUR -3,00 EUR -1,04 %
STU
285,00 EUR -1,30 EUR -0,45 %
PAR
Marktkap. 132,03 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
EssilorLuxottica
285,20 EUR -3,00 EUR -1,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
285,40 €		 Abst. Kursziel*:
20,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
285,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
09.12.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.12.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Zweigeteiltes 2026 Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - EssilorLuxottica sehr schwach
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verdient
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
dpa-afx Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im November einstuften
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
