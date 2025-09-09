EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von EssilorLuxottica beim Kursziel von 305 Euro mit "Overweight" aufgenommen.
Werte in diesem Artikel
Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz.
Die EssilorLuxottica-Aktie legt in Paris zeitweise um 4,12 Prozent auf 270,70 Euro zu.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere EssilorLuxottica News
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.08.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2024
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen