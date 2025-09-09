Bewertung aufgenommen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von EssilorLuxottica beim Kursziel von 305 Euro mit "Overweight" aufgenommen.

Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz.

Die EssilorLuxottica-Aktie legt in Paris zeitweise um 4,12 Prozent auf 270,70 Euro zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT

